G.Saray'da Bafetimbi Gomis sıkıntısı... Bu açıklamanın nedeni Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e Çin'den gelen astronomik teklifti.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Usta golcü, Galatasaray'da 3.35 milyon euro maaşla oynuyor. Çin'den bir kulüp Gomis'e yıllık 10 milyon euro teklif etti. Tecrübeli futbolcu, bu teklif sonrası yönetimden maaşının artırılmasını istedi.

GOMIS 4,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Gomis, 3.35 milyon euroluk yıllık ücretinin 4.5 milyon euroya yükseltilmesini istiyor. 2020 yılına kadar G.Saray ile sözleşmesi bulunan Gomis'in yönetimle bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

40 MAÇTA 32 GOL ATTI

G.Saray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması altında 40 maçta 32 gole imza attı. 6 da asist yaptı. Fransız yıldız, Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da sahip.

Kaynak: haberinburada