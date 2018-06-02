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Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues, Yönetimden Zam İstiyor
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Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues, Yönetimden Zam İstiyor

GALATASARAY'IN YILDIZI GARRY RODRİGUES, YÖNETİMDEN ZAM İSTİYOR

İngiliz kulüplerinin 20 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Rodrigues, "Ya maaşıma zam yapın ya da gideyim" dedi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues, Yönetimden Zam İstiyor(9/10)5

Galatasaray'ın 27 yaşındaki yıldızı Garry Rodrigues'ten yönetime rest... Cimbom'un 21. şampiyonluğunda büyük payı olan 'Turbo' lakaplı oyuncu maaşının zamlanmasını istiyor.

İngiliz kulüplerinin 20 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı Rodrigues, yönetimle yaptığı görüşmede, "Ya maaşıma zam yapın ya da gideyim" mesajını verdi.

SENELİK 2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Geçen yıl PAOK'tan 3.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Rodrigues'in 2021 yılına kadar G.Saray ile sözleşmesi bulunuyor. Cimbom'dan senelik 1 milyon 350 bin Euro kazanan yıldız futbolcu maaşının 2.5 milyon Euro'ya çıkmasını istiyor.

TERİM SATILMASINI İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Garry Rodrigues'in satılmasına asla istemiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Terim, G.Saray'ın başına geçtiğinden beri Garry Rodrigues'in performansında gözle görülür bir artış gözlendi.

TAM 20 GOLDE İMZASI BULUNUYOR

Cimbom'da bu sezon 40 maça çıkan Rodrigues, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 da asist yaptı ve 20 gole katkıda bulundu. Yeşil Burunlu yıldız, sona eren sezonda yüzde 80'lik başrılı pas oranıyla dikkatleri çekti..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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