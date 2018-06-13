GALATASARAY'IN UEFA'DAN ALDIĞI CEZA BELLİ OLDU
UEFA, Galatasaray'a verdiği Finansal Fair Play cezalarını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, UEFA ile 4 yıllık anlaşma yaparken 6 milyon euroluk cezaya çarptırıldı. Galatasaray, anlaşmaya uymaması halinde 9 milyon euro daha ceza ödeyecek.
KADRO KISITLAMA CEZASI DA GELDİ
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosuna en fazla 21 futbolcu yazabilecek.
GALATASARAY, 2019'DA EN FAZLA 20 MİLYON EURO ZARAR EDEBİLECEK
UEFA, sarı-kırmızılılarla yaptığı anlaşmada 2019'da en fazla 20 milyon euro, 2020'de ise en fazla 10 milyon euro zarar edilebileceğini bildirdi. Galatasaray, belirtilen bedellerin üzerinde zarar ederse anlaşmayı bozdu sayılacak ve para cezası ödeyecek.
Kaynak: haberinburada
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