GALATASARAY'IN SINIRLARINI UEFA ÇİZECEK
Galatasaray men tehlikesi olmasa da UEFA Finansal Fair Play kuralları gereği, 6 milyon Euro ceza, Şampiyonlar Lig için kadro ve maaş bütçesine sınırlama yaptırımları ile karşı karşıya.
EFA FFP Komitesi ile yaptığı toplantılar sonrası men cezası almayan Galatasaray'a uygulanacak yaptırımlar, 8 Haziran'da kesinlik kazanacak.
GELECEK OLAN 6 MİLYON EURO 3 YIL İÇİNDE TAHSİL EDECEK
Kulübün bu konudaki beklentisi ise para cezasının yanı sıra kadro ve bütçe sınırlaması… Buna göre UEFA'nın 3 yıl için tolere ettiği 30 milyon Euro zararı eski başkan Dursun Özbek döneminde 117 milyon Euro (toplam 147 milyon Euro) aştığı için 6 milyon Euro para cezası gelecek ve bu rakam 3 yıl içinde tahsil edilecek.
Ayrıca UEFA'ya bildirilecek Şampiyonlar Ligi takım listesine 22 oyuncu sınırı koyulacak.
Transferde de 'sattığın kadar al' yaptırımı bekleyen sarı-kırmızılı kulübün maaş bütçesine de 65 milyon Euro'nun aşağısında sınır koyulmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: haberinburada
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