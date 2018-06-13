Dizi Setinde Başlayan Aşk! Ünlü Oyuncular İlişkilerini Böyle İlan Etti
Hayrete Düşüren Olay! Ölümden Sonraki 10 Dakika Görüntülendi
Çiller'den Akşener'e Sert Cevap: Siyasi Rant Peşinde Koşmasın!
Galatasaray'ın İstediği Yıldız Futbolcu İngiliz Ekibiyle Görüşecek
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Avrupa Hayali
İspanya Kralının Eniştesine Hapis Cezası Verildi
Aydın Doğan Ve Kızı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı!
Polis Yaptığı Hatayı Affetmedi! Ünlü Anketçi Gözaltına Alındı
Süper Lig Ekibinden Selçuk Şahin Bombası!
Erdoğan'dan Sürpriz Kıraathane Ziyareti! Türk Kahvesi İkram Edildi
Cnn Türk'te Yaprak Dökümü! Ünlü Sunucunun İşine Son Verildi
Mühendisliği Bıraktı, 1000 Kadın İle Birlikte Oldu!
Erdoğan'dan Yerli Otomobil Paylaşımı: 50 Milyar Avro Katkı Sağlayacak
Şii Lider Sadr'dan Sürpriz Haşdi Şabi Hamlesi!
Muharrem İnce Youtuber Oldu: Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın
Ukrayna Devlet Başkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi: Rehineleri Kurtarın
Galatasaray'dan Radamel Falcao Bombası!
Milli Takım, Hollanda'ya 3-2 Mağlup Oldu
Resmi Açıklama Geldi: Galatasaray İle Görüştük
Fenerbahçe'nin Fernandao Transferinden Kazandığı Para Ortaya Çıktı

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcu İngiliz ekibiyle görüşecek

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ YILDIZ FUTBOLCU İNGİLİZ EKİBİYLE GÖRÜŞECEK

Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı Abel Hernandez ile İngiliz ekibi Leeds United da bir görüşme yapacak.

Tarih : 13 Haziran 2018, 01:50
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Yıldız Futbolcu İngiliz Ekibiyle Görüşecek(8/10)4

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde ilk resmi teklifi yaptığı Abel Hernandez için Championship ekiplerinden Leeds United devreye girdi.

Sarı-kırmızılı takımın bonservisi elinde olması nedeniyle transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Abel Hernandez için Leeds United bir teklif yapacak.

LEEDS UNITED KISA SÜREDE TEKLİFİNİ SUNACAK

İngiliz basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın görüştüğü golcü oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Leeds'in kısa süre içerisinde teklif yapacağı belirtildi.

Golcü oyuncu ile Fiorentina, Torino, Wolverhampton ve Celtic'in de ilgisi devam ediyor.

Abel Hernandez, geride kalan sezon Hull City formasıyla 10 lig maçında 8 gole imza attı. Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle geçen sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyememişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  In  İstediği  Yıldız  Futbolcu  İngiliz  Ekibiyle  Görüşecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER