GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ YILDIZ FUTBOLCU İNGİLİZ EKİBİYLE GÖRÜŞECEK
Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı Abel Hernandez ile İngiliz ekibi Leeds United da bir görüşme yapacak.
Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde ilk resmi teklifi yaptığı Abel Hernandez için Championship ekiplerinden Leeds United devreye girdi.
Sarı-kırmızılı takımın bonservisi elinde olması nedeniyle transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Abel Hernandez için Leeds United bir teklif yapacak.
LEEDS UNITED KISA SÜREDE TEKLİFİNİ SUNACAK
İngiliz basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın görüştüğü golcü oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Leeds'in kısa süre içerisinde teklif yapacağı belirtildi.
Golcü oyuncu ile Fiorentina, Torino, Wolverhampton ve Celtic'in de ilgisi devam ediyor.
Abel Hernandez, geride kalan sezon Hull City formasıyla 10 lig maçında 8 gole imza attı. Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle geçen sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyememişti.
Kaynak: haberinburada
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