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Galatasaray'ın istediği Shaqiri'nin fiyatı belli oldu

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ SHAQİRİ'NİN FİYATI BELLİ OLDU

İngiliz ekibi Stoke City, Galatasaray'ın talip olduğu Xherdan Shaqiri için 15 milyon euro istiyor.

Tarih : 03 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Shaqiri'nin Fiyatı Belli Oldu(5/10)1

Cim-Bom'un talip olduğu Xherdan Shaqiri'nin maliyeti ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Stoke City'nin İsviçreli futbolcu için serbest kalma bedelinin ödenmesini bekleyeceği belirtildi. Shaqiri için belirlenen bu bedelin de 15 milyon euro olduğu ifade edildi.

Yıldız futbolcuya Galatasaray dışında Huddersfield, Southampton ve Everton gibi kulüplerin de talip olduğu dile getirildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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