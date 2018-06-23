İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Badou Ndiaye, "Türkiye'yi çok sevdiğimi herkes biliyor. Son durumu bilmiyorum. Her şey olabilir." dedi.

Galatasaray'ın geçen sezon Stoke City'ye gönderdiği Badou Ndiaye, yeniden Cim-Bom'a dönüşünün mümkün olduğunu ancak şu anda netleşen bir durumun bulunmadığını söyledi.

Senegal Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası için Rusya'da bulunan başarılı futbolcunun, İngiliz ekibinin küme düşmesi sonrasında Galatasaray'a dönme ihtimali belirmişti. Sarı-kırmızılı teknik heyetin de beğendiği futbolcu, MİLLİYET'e yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara gelmeye hazır olduğunu gösterdi.

Cim-Bom'un eski futbolcusu şu ifadeleri kullandı:

"SON DURUMU BİLMİYORUM, HER ŞEY OLABİLİR"

"Herkes benim Türkiye'yi ne kadar sevdiğimi biliyor. Galatasaray benim ailem ve evim... Onları çok sevdiğimi ve özlediğimi söylemek istiyorum. Gelen destek mesajları için teşekkür ediyorum. Doğal olarak bana Galatasaray'a transferimi soracaksın. Bununla ilgili son durumu açıkçası bilmiyorum. Ben de çıkan haberleri bazen okuyorum. Arkadaşlarım bana bu haberleri gönderiyor. Ama göreceğiz. Her şey olabilir."

"POLONYA ÇOK İYİ TAKIM"

Senegal'in Polonya ile oynadığı ilk grup maçında süre alamayan futbolcu, kupadaki şanslarını da değerlendirerek, "Polonya gerçekten çok iyi ve güçlü bir takım. Biz de öyleyiz ve bunu gösterdik. Ama kupa daha yeni başlıyor. Önümüzde iki maç ve sonrasında elemeler olacak. Bu şekilde devam etmeliyiz" dedi.

Kaynak: haberinburada