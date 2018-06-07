GALATASARAY'IN ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ METE İKİZ: UEFA'DAN PARA CEZASI GELECEK
Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz, "Bir para cezası gelecektir ama oraya ilk gittiğimizde men cezası almamız çok yüksek ihtimaldi." dedi.
Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz, beIN Sports Haber'e açıklamalarda bulundu.
"PARA CEZASI GELECEKTİR"
Galatasaray'ın para cezası alacağını dile getiren Mete İkiz, "Bir para cezası gelecektir ama oraya ilk gittiğimizde men cezası almamız çok yüksek ihtimaldi. Biz 2 saat 45 dakikada kendimizi ve planlarımızı doğru bir biçimde anlatarak UEFA yetkililerini 4 yıllık bir anlaşma rotasına yönlendirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.
"KRİTERLERE UYULMAMIŞ"
Yapılan sunumun UEFA tarafından beğenildiğini vurgulayan İkiz, "Geçmişte kulübümüz UEFA kriterlerine uymamış. Biz de bunu savunmanın çok da gereği yok diye düşünerek geçmişten ziyade geleceğe yönelik planlarımızı anlattık. Bu da UEFA yetkilileri tarafından çok beğenildi." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 15 Dakika Aralıksız Çakan Şimşekler Gecenin Karanlığını Beyaza Boyadı
- Utanç Tablosu Rapora Yansıdı: Haftada 250 Çocuk Tecavüze Uğruyor!
- Kurdaki Dalgalanmayı Değerlendirdi: Bunların Tek Derdi Beni Çökertmek
- Bakan Berat Albayrak Taksici Koltuğuna Oturdu!
- 3 Yaşındaki Çocuk 4'üncü Kattan Aşağı Düştü, Burnu Bile Kanamadı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Milli Güreşçi Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı
- Liverpool Ve Manchester City, Cezayirli Futbolcu Riyad Mahrez'in Peşinde
- Trabzonspor, Ali Osman Ulusoy İle Ulaşım Sponsorluğunu Yeniledi
- Beşiktaşlı Taraftarlar, Daniel Sturridge'nin Instagram Hesabına Hücum Etti
- Türk Herkül Saatte 7 Ton 60 Kilogram Kaldırarak Kırılması Zor Bir Rekora İmza Attı
DÜNYA HABERLERİ
- Büyükbabasının Hayat Sigortasından 18 Bin Lira Çalıp Kız Arkadaşının Göğüs Silikonlarına Harcadı
- Abd'den Meme Kanseri Hastalarını Kemoterapiden Kurtaracak Buluş
- Brüksel'deki Hayat Kadınları Ölen Arkadaşları İçin Greve Gidiyor
- Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Münbiç Konusunda Ortak Karara Vardık
- Abd'de Bir Kız Çocuğuna Çarpıp Kaçtığını 50 Yıl Sonra İtiraf Eden Adam Trafik Kazasında Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar