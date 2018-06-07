GALATASARAY'DAN RESMİ BALOTELLİ AÇIKLAMASI
Galatasaray, Mario Balotelli ile ilgili herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.
Galatasaray, Mario Balotelli ile ilgili herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan Galatasaray, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda özellikle son günlerde adı sıkça sarı-kırmızılı takımla anılan Mario Balotelli ile ilgili kulüpten bir açıklama geldi.
İŞTE RESMİ SİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı Ve Ücreti
- Trump'tan, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'a Şartlı Abd Daveti!
- Karamollaoğlu'ndan Şaşırtan Vaat: Bütün Hastanelerin İsmi Değişecek
- Yunanistan'ın Serbest Bıraktığı Darbeci Askerlerle İlgili Nato'dan Tek Cümlelik Çağrı!
- Erdoğan'dan Muhalefete Çağrı: Külliyeyi Satmaktan, Yıkmaktan Bahsedenler Gelip Buradaki Eserleri İncelesin
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası Abd'li Adamı Isırdı
- Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
- Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
- Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
- Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar