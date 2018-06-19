GALATASARAY'DAN NAGATOMO PAYLAŞIMI
Galatasaray, devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Nagatomo ile ilgili, Kolombiya maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası H Grubu'nda Kolombiya ile Japonya arasında oynanacak maç öncesi Galatasaray'dan Yuto Nagatoma'ya destek geldi. Japonya Milli Takımı ile kolombiya karşısında ter dökecek olan Yuto Nagatomo'ya resmi Twitter hesabından başarılar dileyen Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcu için 'Son Samuray' sıfatını kullandı.
ŞAMPİYONLUK PAY SAHİBİYDİ
Geçtiğimiz sezon devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo, sol bekte oldukça başarılı bir performans sergileyerek Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasında etkili rol oynamıştı.
İşte Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yaptığı Yuto Nagatomo'ya destek paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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