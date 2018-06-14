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Galatasaray'da ilk ayrılık! 2 yıllık imzayı attı

GALATASARAY'DA İLK AYRILIK! 2 YILLIK İMZAYI ATTI

1. Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray kadrosunda bulunan Umut Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Galatasaray'da İlk Ayrılık! 2 Yıllık İmzayı Attı(5/10)1

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan ile anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Umut Gündoğan ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kamp döneminde imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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