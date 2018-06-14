GALATASARAY'DA İLK AYRILIK! 2 YILLIK İMZAYI ATTI
1. Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray kadrosunda bulunan Umut Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan ile anlaşma sağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Umut Gündoğan ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kamp döneminde imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı! Hz. Muhammed Konulu Karikatür Yarışması Düzenlenecek
- Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
- 7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar