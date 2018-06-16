Galatasaray'dan bir Emre Mor hamlesi daha...

Sarı-Kırmızılılar, UEFA'dan gelen, "Sattığın kadar oyuncu al" yaptırımı nedeniyle önceliği bonservisi elinde olan ve kiralanmaya müsait oyunculara veriyor. Bu doğrultuda sezon bittiğinden beri gündemde olan, ancak kulübü Celta Vigo'nun, "Bizimle kalacak" dediği Emre Mor tekrar liste başı oldu.

Galatasaray Yönetimi, İspanyol kulübünün soğuk yaklaşımı nedeniyle, kiralama kontratına satın alma opsiyonu koydurmayacak. Bunun yerine genç yetenek için ilk 11'de oynatma garantisi verilecek.

İSTANBUL'DA REHABİLİTE EDİLECEK

Bu şekilde Celta, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de düzenli olarak forma giymiş, tecrübe kazanmış bir yeteneğe sahip olacak. Bu sezon psikolojik sorunları sebebiyle iki kez kadro dışı kalan Emre Mor, bu yöntemle bir anlamda rehabilite edilecek.

UEFA'DA ZARAR YAZILMIYOR

Operasyonun Galatasaray açısından karı ise kiralama bedeli ve Emre Mor'a ödenecek para dışında bir maliyetin bulunmaması.

Bu rakamlar, UEFA'nın yaptırımına göre zarar hanesine yazılmayacak. Sarı-Kırmızılılar da en azından 3 kulvarda birden yarışacağı bu kritik sezonda, kadrosunda önemli bir kanat oyuncusu opsiyonuna sahip olacak.

Emre Mor transferi için İspanya çıkarmasının ise önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada