GALATASARAY'DA EMRE MOR HAREKATI YENİDEN BAŞLIYOR
Galatasaray, Celta Vigo'ya ilk 11'de oynatma garantisi vererek Emre Mor'u kiralama teklfiinde bulunacak.
Galatasaray'dan bir Emre Mor hamlesi daha...
Sarı-Kırmızılılar, UEFA'dan gelen, "Sattığın kadar oyuncu al" yaptırımı nedeniyle önceliği bonservisi elinde olan ve kiralanmaya müsait oyunculara veriyor. Bu doğrultuda sezon bittiğinden beri gündemde olan, ancak kulübü Celta Vigo'nun, "Bizimle kalacak" dediği Emre Mor tekrar liste başı oldu.
Galatasaray Yönetimi, İspanyol kulübünün soğuk yaklaşımı nedeniyle, kiralama kontratına satın alma opsiyonu koydurmayacak. Bunun yerine genç yetenek için ilk 11'de oynatma garantisi verilecek.
İSTANBUL'DA REHABİLİTE EDİLECEK
Bu şekilde Celta, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de düzenli olarak forma giymiş, tecrübe kazanmış bir yeteneğe sahip olacak. Bu sezon psikolojik sorunları sebebiyle iki kez kadro dışı kalan Emre Mor, bu yöntemle bir anlamda rehabilite edilecek.
UEFA'DA ZARAR YAZILMIYOR
Operasyonun Galatasaray açısından karı ise kiralama bedeli ve Emre Mor'a ödenecek para dışında bir maliyetin bulunmaması.
Bu rakamlar, UEFA'nın yaptırımına göre zarar hanesine yazılmayacak. Sarı-Kırmızılılar da en azından 3 kulvarda birden yarışacağı bu kritik sezonda, kadrosunda önemli bir kanat oyuncusu opsiyonuna sahip olacak.
Emre Mor transferi için İspanya çıkarmasının ise önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar