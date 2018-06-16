Bu Haberi Okumadan İstanbul'da Yola Çıkmayın! Bazı Yollar Kapanacak
''veresiye Aşk''a 5,5 Yıl Hapis Cezası Verildi
Sakarya'daki Vahşetin Şokunu Yaşarken Köpeğe Tecavüz Haberi Geldi
Galatasaray'da Emre Mor Harekatı Yeniden Başlıyor
Fenerbahçe'de Volkan'ın Kaderi Belli Oldu
Bayern Münih, Savunma Oyuncusu Mert Yılmaz'ı Transfer Etti
Bayram Bir Aileye Zehir Oldu! 3 Kişi Can Verdi
Suruç'ta Ak Partililere Yönelik Saldırıyla İlgili Soruşturmada 19 Kişi Gözaltına Alındı
Bahçeli, Bu Bakışı Unutamıyor
Fernandes İçin Geri Sayım Başladı
Beşiktaş, Atiba İle Yollarını Ayırmak Üzere
Boğulma Tehlikesi Geçiren Gencin, Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada
Yürekleri Sızlatan Olaya Devlet El Attı
Meteoroloji Saat Verip Tatilcileri Uyardı! Tüm Yurda Yayılacak
Polisten Kaçan Hırsızlar, Soygun Yaptıkları Aracın Plakasını Keçeli Kalemle Değiştirdi
3 Çocuk Annesi, Halk Otobüsü Kapısına Eteği Sıkışıp Sürüklenerek Can Verdi
Tsk, Pkk'nın Kalbine Bomba Yağdırdı! Sığınak Ve Barınaklar Yerle Bir
Yunan Yarışmacı Rodanthi'den Hilmi Cem'e Sürpriz Hediye
İşinden İstifa Eden İşçi Dünya Turuna Çıktı, 15 Ülke Gezdi
İstanbul'a 100 Milyon Lira Bütçeli Bir Süper Proje Daha

Galatasaray'da Emre Mor harekatı yeniden başlıyor

GALATASARAY'DA EMRE MOR HAREKATI YENİDEN BAŞLIYOR

Galatasaray, Celta Vigo'ya ilk 11'de oynatma garantisi vererek Emre Mor'u kiralama teklfiinde bulunacak.

Tarih : 16 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Galatasaray'da Emre Mor Harekatı Yeniden Başlıyor(8/10)4

Galatasaray'dan bir Emre Mor hamlesi daha...

Sarı-Kırmızılılar, UEFA'dan gelen, "Sattığın kadar oyuncu al" yaptırımı nedeniyle önceliği bonservisi elinde olan ve kiralanmaya müsait oyunculara veriyor. Bu doğrultuda sezon bittiğinden beri gündemde olan, ancak kulübü Celta Vigo'nun, "Bizimle kalacak" dediği Emre Mor tekrar liste başı oldu.

Galatasaray Yönetimi, İspanyol kulübünün soğuk yaklaşımı nedeniyle, kiralama kontratına satın alma opsiyonu koydurmayacak. Bunun yerine genç yetenek için ilk 11'de oynatma garantisi verilecek.

İSTANBUL'DA REHABİLİTE EDİLECEK

Bu şekilde Celta, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de düzenli olarak forma giymiş, tecrübe kazanmış bir yeteneğe sahip olacak. Bu sezon psikolojik sorunları sebebiyle iki kez kadro dışı kalan Emre Mor, bu yöntemle bir anlamda rehabilite edilecek.

UEFA'DA ZARAR YAZILMIYOR

Operasyonun Galatasaray açısından karı ise kiralama bedeli ve Emre Mor'a ödenecek para dışında bir maliyetin bulunmaması.

Bu rakamlar, UEFA'nın yaptırımına göre zarar hanesine yazılmayacak. Sarı-Kırmızılılar da en azından 3 kulvarda birden yarışacağı bu kritik sezonda, kadrosunda önemli bir kanat oyuncusu opsiyonuna sahip olacak.

Emre Mor transferi için İspanya çıkarmasının ise önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Emre  Mor  Harekatı  Yeniden  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER