3. Havalimanı'nda Çılgın Rakam: 1,5 Milyon Kişiye İstihdam Sağlanacak
Ankara'da İki Yolcu Otobüsü Kafa Kafaya Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var
'kulübe Parasını Bırakır' Denilen Aykut Kocaman, Ters Köşeye Yatırdı
Transfer Teklifleri Alan Beşiktaşlı Pepe: Takımdan Ayrılırım Ama Çin'e Gitmem
Londra'da Canlı Bomba Alarmı! Metro İstasyonu Boşaltıldı
Kendi Şarkısı Yerine Hande'nin Şarkısını Duyan Tuğba, Küplere Bindi
Çoban Su İçmeye Gitti, Döndüğünde Sürünün Tamamı Cansız Yatıyordu
Fenerbahçeli Dirar, Aykut Kocaman Haberiyle Yıkıldı
Sosyal Medya Hesabındaki Notu Okuyan Herkes Evine Koştu
Galatasaray'da Donk Harekatı Tamam!
Bakan Soylu: Fetö'yle İlgili Yeni Bir Belge Daha Çıktı
Türkiye'yi Kandıran Sahte Profesör Şimdi Hapı Yuttu!
Ünlü Sanatçının Kurban Edildiği Kanlı Pusunun Sır Perdesi Aralanıyor
Dünya Kupasında Büyük Sürpriz! Arjantin Darmadağın Oldu
Erdoğan, Canlı Yayında Yeni Sistemin Detaylarını İlk Kez Anlattı!
Beşiktaş'ta Lüks Otele Terör Operasyonu!
Akşener'e Kötü Sürpriz! Üsküdar Mitingini Karanlıkta Yaptı
90'lı Yıllarda Hastanelerde Çekilen Çileler Erdoğan'ı Duygulandırdı
Rüzgar Erkoçlar, Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerinden Tam Not Aldı
İyi Parti Milletvekili Adayı Hayatını Kaybetti

Galatasaray'da Donk harekatı tamam!

GALATASARAY'DA DONK HAREKATI TAMAM!

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan Ryan Donk ile 1+1 yıllık anlaştı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Galatasaray'da Donk Harekatı Tamam!(7/10)3

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda tutulmasını isteği Ryan Donk ile anlaşma sağladı. Geçen sezonun ikinci yarısında kendisine verilen şansı iyi kullarak göze giren Hollandalı futbolcu ile 1+1 senelik anlaşma yapıldı.

Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya daha önce olduğu gibi yine 1.5 milyon euro verecek. Ryan Donk 25 resmi maçta forma giyerse opsiyon maddesi yürürlüğe girecek ve 1 sene daha Galatasaray'da kalacak.

ŞAMPİYONLUĞUN GİZLİ KAHRAMANI OLDU

Kasımpaşa'dan 2.5 sene önce 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen ama Fatih Terim gelene kadar kendini kabul ettiremeyen Donk, 21. şampiyonluğun gizli kahramanları arasında yer almıştı.

Ligin ikinci yarısında önemli işler çıkaran Donk'un kalması yönünde karar veren Terim, sözleşmenin detaylarında da etkili oldu. Donk ve menajerinin 2+1 senelik mukavele isteğine olumlu yanıt vermeyen tecrübeli teknik adam, 1+1 sene olacak şekilde anlaşmanın yapılmasını daha doğru buldu. Donk da hocasının isteğini yerine getirerek şartları kabul etti.

Galatasaray'da Terim'in kalmasını istediği Nagatomo konusunda ise herhangi bir pürüz olmadığı belirtilirken, Denayer için Manchester City ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray 8 milyon euro isteyen İngiliz kulübüne 3 milyon euro önerdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Donk  Harekatı  Tamam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER