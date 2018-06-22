Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan Ryan Donk ile 1+1 yıllık anlaştı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda tutulmasını isteği Ryan Donk ile anlaşma sağladı. Geçen sezonun ikinci yarısında kendisine verilen şansı iyi kullarak göze giren Hollandalı futbolcu ile 1+1 senelik anlaşma yapıldı.

Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya daha önce olduğu gibi yine 1.5 milyon euro verecek. Ryan Donk 25 resmi maçta forma giyerse opsiyon maddesi yürürlüğe girecek ve 1 sene daha Galatasaray'da kalacak.

ŞAMPİYONLUĞUN GİZLİ KAHRAMANI OLDU

Kasımpaşa'dan 2.5 sene önce 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen ama Fatih Terim gelene kadar kendini kabul ettiremeyen Donk, 21. şampiyonluğun gizli kahramanları arasında yer almıştı.

Ligin ikinci yarısında önemli işler çıkaran Donk'un kalması yönünde karar veren Terim, sözleşmenin detaylarında da etkili oldu. Donk ve menajerinin 2+1 senelik mukavele isteğine olumlu yanıt vermeyen tecrübeli teknik adam, 1+1 sene olacak şekilde anlaşmanın yapılmasını daha doğru buldu. Donk da hocasının isteğini yerine getirerek şartları kabul etti.

Galatasaray'da Terim'in kalmasını istediği Nagatomo konusunda ise herhangi bir pürüz olmadığı belirtilirken, Denayer için Manchester City ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray 8 milyon euro isteyen İngiliz kulübüne 3 milyon euro önerdi.

Kaynak: haberinburada