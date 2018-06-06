GALATASARAY'A ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ! GELİRLER ARTTI
Türkiye'den sadece Galatasaray'ın doğrudan katıldığı Şampiyonlar Liginde gelirler arttı. Gruplarda her galibiyet için 2,7 milyon euro verilecek.
UEFA, Şampiyonlar Ligi 2018/2019 sezonunda dağıtılacak primlerdeki değişiklikleri açıkladı.
Türkiye'den Galatasaray'ın doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde, grup aşamları gelirleri de arttırıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon grup aşamasına kalan her takım 15,25 milyon euro kazanacak. Bu rakam 2017/2018 sezonunda 12,7 milyon euro olarak belirlenmişti.
GRUPLARDA KAZANILACAK HER MAÇ İÇİN 2,7 MİLYON EURO ÖDENECEK
Gruplarda kazanılacak her maç için takımlara 2,7 milyon euro ödenecek. Beraberlik halinde ise 900 bin euro ödeme yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan her takıma ekstra 9,5 milyon euroluk ödeme yapılacak.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, galibiyet ve beraberlik primleri dışında toplam 66,25 milyon euronun sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon bu rakam 47,7 milyon euroydu.
İŞTE EUFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2018/19 GELİR DAĞILIMI
Gruplara kalma: 15,25 milyon euro (Geçen sezon 12,7 milyon euro)
Son 16 turuna kalma: 9,5 milyon euro (Geçen sezon 6 milyon euro)
Çeyrek finale kalma: 10,5 milyon euro (Geçen sezon 6,5 milyon euro)
Yarı finale kalma: 12 milyon euro (Geçen sezon 7,5 milyon euro)
Finale kalma: 15 milyon euro (Geçen sezon 15 milyon euro)
Şampiyon: 15 milyon euro + 4 milyon euro (Geçen sezon 15 milyon euro)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var
- Sözcü Kalın, Gül-Akar Paşa Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi İle Gittik
- Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı
- Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Son Anketlerdeki Oy Oranını Açıkladı: 29-30 Bandında
- Terör Örgütü Pkk'nın Çocukken Kaçırdığı 3 Kadın Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
- Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
- Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
- Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
- Hollanda Başbakanı Rutte Döktüğü Kahveyi Paspasla Temizleyince Alkışı Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar