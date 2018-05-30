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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Hayali Kurasında Tottenham Çıktı

GALATASARAY'A ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ KURASINDA TOTTENHAM ÇIKTI

Alman basınının hayali Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray'ın rakipleri Porto, Tottenham Hotspur ve Monaco oldu.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Hayali Kurasında Tottenham Çıktı(9/10)5

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda gruplarda yer alacak. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri merak edilirken Alman basını muhtemel grupları yazdı.

Alman basınından Quotenmeter internet sitesinin haberine göre hayali bir kura çekimi yapıldı ve Galatasaray'ın rakipleri Porto, Tottenham Hotspur ile Monaco oldu.

Şampiyonlar Ligi yayınları ayrıca artık iki ayrı saat diliminde olacak ve Doğu Avrupa ülkelerinde müsabakalar 19.30'da başlayacak.

İşte Alman sitesinin hayali grupları...

A Grubu

Real Madrid

FC Shakhtar Donetsk

FC Schalke

Celtic

B Grubu

Manchester City

Roma

Spartak Moskova

AEK Athens

C Grubu

Juventus

Borussia Dortmund

Olympique Lyon

FC Brugge

D Grubu

FC Porto

Tottenham Hotspur

Monaco AS

Galatasaray

E Grubu

FC Barcelona

Napoli

Benfica Lizbon

FC Basel

Grup F

FC Bayern

Manchester United

CSKA Moskova

Dynamo Kiev

Grup G

Paris Saint-Germain

Atletico Madrid

Inter Milan

TSG Hoffenheim

Grubu H

Lokomotiv Moskova

FC Liverpool

FC Valensiya

PSV Eindhoven


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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