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GALATASARAY'A PİYANGO VURDU


Galatasaray'a piyango vurdu
Tarih : 05 Haziran 2018, 09:10
Puan Ver : Galatasaray'a Piyango Vurdu(6/10)2

Porto forması giyen Alex Telles'in 40 milyon euro serbest kalma maddesiyle Premier Lig'e transfer olması beklenirken, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da eli Telles'in satışından gelecek pay ile biraz olsun güçlenecek.

Yıldız oyuncuyu Porto'ya 6.5 milyon euroya satan Cimbom, bu transferden pay alacak. Telles, 40 milyon euroya satılırsa Aslan'ın kasasına 3,5 milyon euro girecek.

GALATASARAY EMRE MOR İÇİN BEKLİYOR

G.Saray, genç yıldız Emre Mor ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak kulübü Celta'nın vereceği karar merakla bekleniyor. İspanyol ekibi nihai kararını bu hafta açıklayacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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