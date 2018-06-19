GALATASARAY'A GELİYOR MUSUN? SORUSUNA NET YANIT
İngiltere'de Stoke City forması giyen Shaqiri, "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna "Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum. Bir gün Türkiye'de oynayacağım ama bu sezon değil." dedi.
İngiltere'de Stoke City forması giyen İsviçre Milli Takımı'nın yıldızı Xherdan Shaqiri, Türkiye'ye transfer olacağı iddialarını değerlendirdi.
TRT Spor spikerinin "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusunun yanıtlayan İsviçreli futbolcu, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanını çok seviyorum. Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum. Bir gün Türkiye'de oynayacağım ama bu sezon değil" dedi.
LIVERPOOL'A TRANSFERİ GÜNDEMDE
Dünya Kupası'nda İsviçre forması giyen Shaqiri'nin Liverpool'a 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olacağı iddia edilmişti.
Stoke City ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Shaqiri, geçtiğimiz sezon 38 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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