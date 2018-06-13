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Galatasaray, Muslera'nın Yedeğini Buldu
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Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu

GALATASARAY, MUSLERA'NIN YEDEĞİNİ BULDU

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu İstanbulspor'da geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk'u Muslera'nın yedeği olarak düşünüyor.

Tarih : 13 Haziran 2018, 17:40
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Muslera'nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Cim Bom, aradığı ismi buldu.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMIŞTI

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu İstanbulspor'da geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk'u istiyor. Bonservisinin yarısı Bursaspor'da olan Okan, A Milli Takım'ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.

TAFFAREL OLUMLU RAPOR VERDİ

Başarılı file bekçisiyle ilgili Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel'in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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