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Galatasaray Fişeği Yaktı: Trezeguet'i İstiyoruz
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Galatasaray fişeği yaktı: Trezeguet'i istiyoruz

GALATASARAY FİŞEĞİ YAKTI: TREZEGUET'İ İSTİYORUZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Trezeguet'in Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz." dedi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Galatasaray Fişeği Yaktı: Trezeguet'i İstiyoruz(10/10)6

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trezeguet'yi transfer etmek istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a telefonla bağlanarak, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 16 gol atan Mısırlı oyuncu Trezeguet'i takımda görmek istediklerini açıkladı. Cengiz, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Trezeguet'nin Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Ancak mali disiplin içinde hareket etmek istiyoruz. Bu yüzden kiralamadan yanayız. 5 milyon Euro serbest madde kalması doğru. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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