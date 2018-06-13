GALATASARAY FİŞEĞİ YAKTI: TREZEGUET'İ İSTİYORUZ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Trezeguet'in Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz." dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trezeguet'yi transfer etmek istediklerini söyledi.
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a telefonla bağlanarak, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 16 gol atan Mısırlı oyuncu Trezeguet'i takımda görmek istediklerini açıkladı. Cengiz, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Trezeguet'nin Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Ancak mali disiplin içinde hareket etmek istiyoruz. Bu yüzden kiralamadan yanayız. 5 milyon Euro serbest madde kalması doğru. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz."
Kaynak: haberinburada
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