GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: UEFA'NIN ANLAŞMAYI İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray kararını gözden geçirme kararı alması sonrası yeni bir açıklama yaptı. Mustafa Cengiz, "UEFA ile yapılan anlaşmanın iptali ya da revize edilmesi söz konusu değil" dedi.
UEFA'nın Galatasaray kararını yeniden inceleme kararı almasının ardından, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den konuyla ilgili olarak ilk açıklama geldi.
"BU BİR YARGILAMA DEĞİLDİR"
Mustafa Cengiz, "Bu rutin bir uygulama. Galatasaray'ın UEFA ile kesinleşmiş olan 4 yıllık anlaşması var, bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir. Bazı Avrupa kulüpleri, UEFA ile yaptığı görüşmelerde Galatasaray'ın dosyasını örnek gösterdiğinden dolayı, UEFA dosyayı yeniden gözden geçirecektir. Ancak iptal ya da revize kararı söz konusu değildir. Yeniden inceleme kararı, bazı Avrupa kulüplerinin talebi doğrultusunda oluşturulmuştur. Zaten İngilizce metinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir ki, bu bir yargılama değildir. Denetim amaçlı gözden geçirmedir" ifadelerini kullandı. Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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