Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor

Galatasaray, Balotelli İçin Yakında Görüşmelere Başlayacak

GALATASARAY, BALOTELLİ İÇİN YAKINDA GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Galatasaray, uzun süredir Türk takımlarının istediği Balotelli'nin transferi için İtalya'da uzun yıllar yaşayan Şükrü Hanedar'ı görevlendirdi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Galatasaray, Balotelli İçin Yakında Görüşmelere Başlayacak(7/10)3

Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın radarına Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 27 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli de girdi.

Nice'te 26 gol, 2 asist ile adından söz ettiren oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran'da bitecek olması sarı-kırmızılı ekibi heyecanlandırıyor. Yönetimin, İtalya'da uzun yıllar yaşayan Şükrü Hanedar'ı kısa süre içinde Çizme'ye göndererek nabız yoklaması bekleniyor.

MENAJERDEN SÜRPRİZ ÖNERİ: NDONG'U İSTER MİSİNİZ?

Menajer Mustafa Bakraç, Abdurrahim Albayrak'a sürpriz bir öneri getirdi...Bakraç elinde sezonu Premier Lig ekiplerinden Watford'ta tamamlayan bonservisi ise Sunderland'de olan Ndong'un menajerlik elinde haklarının bulunduğunu söyledi.

Sunderland, 3. lige düştüğü için 23 yaşındaki ön liberonun bonservisini bedelsiz almak için başvuru yaptığını hatırlattı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Balotelli  İçin  Yakında  Görüşmelere  Başlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER