Başbakan'dan Hızlı Tren Müjdesi: İstanbul-Edirne Kapı Komşusu Olacak
Arsenal Taraftarı, Robin Van Persie'nin Üzerini Çizdi
Cesare Prandelli'den Flaş Galatasaray İtirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin Millet Kıraathanesi Çıkışına Yanıt!
İtalyanlar Resmen Duyurdu! İşte Ünlü Teknik Adamın F.Bahçe Cevabı
Fransa Açık'ta Şampiyon Rafael Nadal Oldu
Guardiola Kendisini Irkçılıkla Suçlayan Yaya Toure'ye Cevap Verdi
Napoli'nin Yıldızı, Talisca'nın Takım Arkadaşı Oluyor
Tayfun Korkut'tan 2 Yıllık İmza!
Küçük Kız, Ağlayarak Söylediği Çok Uzaklarda Şarkısıyla Yürekleri Dağladı! Bakan Harekete Geçti
G7 Krizi Tırmanıyor! Abd'den Kanada'ya Sert Çıkış: Bizi Sırtımızdan Bıçakladı
Guinness Rekorlar Kitabına Girmek İçin 32 Kişi Aynı Anda Kendini Ateşe Verdi!
Japon Futbolcu Nagatomo, Dünya Kupası İçin İmaj Değiştirdi
Sadece Çerez Olarak Tüketiyorlardı, Şimdi Tüm Şehri İhya Etti
Başbakan'dan İstanbullulara Marmaray Sürprizi!
Mardin'de Arazi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 10 Yaralı!
Bahçeli'den Çok Sert Mesaj: Bu Defa Hiçbir Suçlu Ve Hain Sağ Kalmaz!
Havalimanında Yakalanan Rahip Kılığındaki Eroin Kaçakçısı, Polisi Aforoz Etmekle Tehdit Etti
Fatih Terim, Adem Büyük'ü Kadroda Görmek İstiyor
Doğuş Grubu, Bir Avm'sini Daha Sattı!

G7 Krizi Tırmanıyor! ABD'den Kanada'ya Sert Çıkış: Bizi Sırtımızdan Bıçakladı

G7 KRİZİ TIRMANIYOR! ABD'DEN KANADA'YA SERT ÇIKIŞ: BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLADI

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Trudeau'nun sözleri nedeniyle G7 sonuç bildirgesine imza atmadığını belirterek "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" dedi.

Tarih : 10 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : G7 Krizi Tırmanıyor! Abd'den Kanada'ya Sert Çıkış: Bizi Sırtımızdan Bıçakladı(5/10)1

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Trudeau'nun sözleri nedeniyle G7 sonuç bildirgesine imza atmadığını vurgulayarak "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.

TRUDEAU'NUN SÖZLERİ YÜZÜNDEN TRUMP BİLDİRGEYİ İMZALAMADI

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump G7 sonuç bildirgesine imza atmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun organizasyonun kapanışı için yaptığı basın toplantısında serf ettiği sözler nedeniyle bildirgeyi imzalamadığını söyledi.

"BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLADI"

Trudeau G-7 Zirvesinin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş ve Trump'a ağır eleştiriler yöneltmişti. Kudlow, "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİSİ KARARINI "HAKARET" OLARAK YORUMLADI

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti.

"İTİLİP KAKILMAYACAĞIZ"

Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız." demişti.

"İKİ YÜZLÜ VE ZAYIF"

Trump ise bu sözler üzerine Trudeau için "İkiyüzlü ve zayıf" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: G7  Krizi  Tırmanıyor  Abd  Den  Kanada  Ya  Sert  Çıkış  Bizi  Sırtımızdan  
Bıçakladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER