Rusya'ya ait füze taşıyan savaş gemileri, İstanbul Boğazını geçerek planlı bir şekilde Akdeniz'e giriş yaptı.

Rusya'ya ait füze taşıyan 2 savaş gemisi, İstanbul Boğazını geçerek planlı bir şekilde Akdeniz'e giriş yaptı.

RUSYA'NIN FÜZE TAŞIYAN SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'E GİRİŞ YAPTI

Rusya Karadeniz Filosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Rusya'ya ait 'Grad Sviyazsk' ve 'Veliky Ustyug' isimli, füze taşıyan savaş gemiler, planlı bir şekilde Akdeniz'e giriş yaptı.

BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE AKDENİZDE'Kİ RUSYA'YA AİT YERLEŞİM YERİNE ULAŞACAKLAR

Kırım'daki Sivastopol limanından yola çıkan gemilerin, birkaç saat içerisinde Akdeniz'deki Rusya'ya ait yerleşme yerine ulaşacağı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada