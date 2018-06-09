Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri, 57 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Vokrri'nin sabah spor sırasında fenalaştığı acil olarak Priştine'deki hastaneye kaldırılan Vokri'nin tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadığı açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri'nin (57) hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle duyuruyoruz. Ülkemiz ve futol adına üzücü bir gün. Efsaneye saygıyla" ifadelerine yer verildi.

FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA ANTRENÖRLÜK YAPTI

1990-92 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Arnavut efsane, futbolu bıraktıktan sonra kısa bir süre Fransa Milli Takımında antrenörlük yaptı. Forvet mevkiinde forma giyen Vokrri, Türkiye'de oynadığı 43 maçta 13 gol atıp, 16 asistle başarılı bir kariyer geçirmişti.

2008'de Kosova Futbol Federasyonu Başkanı olduktan sonra ülkesini FIFA sıralamasında 55. sıraya kadar yükselten Vokrri, futbolculuk kariyerinde Partizen, Nimes, Bourge gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE KULÜBÜ VE TFF'DEN AÇIKLAMA

Fadil Vokrri'nin ölümüyle ilgili bir açıklama yayınlayan sarı lacivertli kulüp, "Profesyonel Futbol Takımımızın, 1990-92 sezonunda forma giyen, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri'nin, hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Fadıl Vokrri'nin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Vokrri'nin tüm sevenlerine ve Kosova halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz." derken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, "Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri, 57 yaşında hayatını kaybetti. Kosova futbolunun efsane isimlerinden olan Fadıl Vokrri, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı olarak ülkesinin FIFA ve UEFA üyesi olmasında liderlik etti. Türkiye Futbol Federasyonu ile yakın ilişkilerde bulunan Fadıl Vokrri'nin başkanlığı döneminde, Kosova ile Türkiye arasında kurulan sıcak iş birliği ile bir çok proje hayata geçirildi. 1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Fadıl Vokrri, Yugoslavya Milli Takımı'nda da oynadı. Fadıl Vokrri'nin vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, Kosova ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: haberinburada