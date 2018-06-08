Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar etmek isteyen adamı polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı. Ekipler, korkuluklardan sarkan adamı sarkıtılan iple yukarı çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar etmek isteyen adamı polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı. Ekipler bariyerlerden sarkan adamı iple yukarı çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

İNTİHAR ETMEK İSTEYEN ADAM FSM KÖPRÜSÜNE ÇIKTI

Gece saatlerinde intihar etmek isteyen bir kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne çıktı. Bir müddet bariyerlerde duran vatandaş intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BARİYERLERDEN SARKAN ADAM İPLE YUKARI ÇEKİLDİ

Olay yerine gelen ekipler intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirmeye çalıştı. Bariyerlerden sarkmaya başlayan kişi sarkıtılan iple yukarı çekildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: haberinburada