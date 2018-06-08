Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden 15 Kişiye Operasyon Düzenlendi
Fsm Köprüsü'nde İntihar Girişimi! Korkuluklardan Sarkan Adamın Kurtarıldığı Anlar Kamerada
Bedelli Askerlik Konusunda Başbakan Yıldırım Gibi Düşünmüyor
İstilacı Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbası İstanbul'un Kabusu Oldu
Ünlü Hoca Wenger'den Fenerbahçe'nin Yeni Sportif Direktörü Comolli'ye Övgü
Almıla Hatun Karakterini Canlandıran Gönül Nagiyeva, Diriliş Ertuğrul'a Veda Etti
Ankaragücü, Eljif Elmas İçin Fenerbahçe'ye Teklifte Bulundu
Tsk, Münbiç'e Gözlemci Heyet Gönderiyor
Talat Bulut'un Tacizine Uğrayan Genç Kızdan İlk Açıklama: Ekipten Başka Bir Kızı Da Öpmüş
Karakol Önünde Silahla Fotoğraf Çektiren Şahıs Sıradan Vatandaş Çıktı
Çin'de Abd'li Diplomatlarda Yine Esrarengiz Hastalık Belirtileri Ortaya Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Seçimini Değerlendirdi
Kalk Gidelim Dizisinin Setinde Ortalık Karıştı
Portekiz Hazırlık Maçında Cezayir'i 3-0 Yendi
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Tazminata Mahkum Edilmesine İlk Yorum!
Cinsel İlişki Tarikatı Liderinin Sağ Kolu Yaşanan Skandalları Anlatı: Kız Arkadaşımla Bile Yattı
Erdoğan'dan Canlı Yayında Kritik Açıklama: Türkiye'de Telefonu En Çok Dinlenen Benim
Ramil Guliyev'den Bir Zafer Daha!
Brezilyalı Marcelo: Ronaldo, Real Madrid'in Sahibi Değil
Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı Ve Ücreti

FSM Köprüsü'nde İntihar Girişimi! Korkuluklardan Sarkan Adamın Kurtarıldığı Anlar Kamerada

FSM KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ! KORKULUKLARDAN SARKAN ADAMIN KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar etmek isteyen adamı polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı. Ekipler, korkuluklardan sarkan adamı sarkıtılan iple yukarı çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : Fsm Köprüsü'nde İntihar Girişimi! Korkuluklardan Sarkan Adamın Kurtarıldığı Anlar Kamerada(9/10)5

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar etmek isteyen adamı polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı. Ekipler bariyerlerden sarkan adamı iple yukarı çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

İNTİHAR ETMEK İSTEYEN ADAM FSM KÖPRÜSÜNE ÇIKTI

Gece saatlerinde intihar etmek isteyen bir kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne çıktı. Bir müddet bariyerlerde duran vatandaş intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BARİYERLERDEN SARKAN ADAM İPLE YUKARI ÇEKİLDİ

Olay yerine gelen ekipler intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirmeye çalıştı. Bariyerlerden sarkmaya başlayan kişi sarkıtılan iple yukarı çekildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fsm  Köprüsü  Nde  İntihar  Girişimi  Korkuluklardan  Sarkan  Adamın  Kurtarıldığı  Anlar  Kamerada  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER