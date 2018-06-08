FSM KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ! KORKULUKLARDAN SARKAN ADAMIN KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar etmek isteyen adamı polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı. Ekipler, korkuluklardan sarkan adamı sarkıtılan iple yukarı çekerken, o anlar kameraya yansıdı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar etmek isteyen adamı polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı. Ekipler bariyerlerden sarkan adamı iple yukarı çekerken, o anlar kameraya yansıdı.
İNTİHAR ETMEK İSTEYEN ADAM FSM KÖPRÜSÜNE ÇIKTI
Gece saatlerinde intihar etmek isteyen bir kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne çıktı. Bir müddet bariyerlerde duran vatandaş intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
BARİYERLERDEN SARKAN ADAM İPLE YUKARI ÇEKİLDİ
Olay yerine gelen ekipler intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirmeye çalıştı. Bariyerlerden sarkmaya başlayan kişi sarkıtılan iple yukarı çekildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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