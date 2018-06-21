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Freni patlayan kamyon, mescide girdi: 3 ölü, 2 yaralı

FRENİ PATLAYAN KAMYON, MESCİDE GİRDİ: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

Adıyaman'da freni boşalan kamyon, yol kenarındaki restoranın mescidine girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Freni Patlayan Kamyon, Mescide Girdi: 3 Ölü, 2 Yaralı(9/10)5

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, freni boşalan kamyon, yol kenarındaki restoranın mescidine girdi, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

FRENİ BOŞALAN KAMYON RESTORANIN MESCİDİNE ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde eski Kahta-Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan Nusret Çevik yönetimindeki 63 K 4104 plakalı, inşaat iskelesi yüklü kamyon, restoranın mescidine çarparak durabildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Nusret Çevik ile yanında bulunan Engin Polat, Yunus Aciyan, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat yaralandı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Nusret Çevik, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Yunus Aciyan ve Engin Polat ise ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

YARALILARIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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