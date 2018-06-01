FREN YERİNE GAZA BASINCA APARTMAN BOŞLUĞUNA UÇTU
Beyoğlu'nda fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak apartman boşluğuna uçtu.
Beyoğlu'nda fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak apartman boşluğuna uçtu.
FREN YERİNE GAZA BASTI
Beyoğlu, Kaptanpaşa Mahallesi, Sinan Paşa Yumak Sokağı üzerinde meydana gelen kazada, park halinde bulunan otomobile binen Betül Y. isimli sürücü harekete geçmek için gaza bastı. Araç kısa süre içerisinde hızlanarak ileri fırladı. Bu esnada fren yerine gaza basan sürücü otomobilin hakimiyetini kaybederek oturduğu apartmanın boşluğuna uçtu.
KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI
Büyük bir gürültü çıkması üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri kazayı itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobil sürücüsü Betül Y. kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken kazayı şans eseri yara almadan atlattığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Betül Y.'yi tedbir amaçlı olarak hastaneye götürdü.
APARTMAN SAKİNLERİ BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Meydana gelen kaza esnasında apartman boşluğunda bulunan balkon kısmında kimsenin bulunmaması olası bir facianın yaşanmasına engel oldu. Kaza nedeniyle apartman sakinlerinin büyük bir şok yaşadığı görüldü. Apartman boşluğuna uçan otomobilin çekici yardımıyla otoparka kaldırılacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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