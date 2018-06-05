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Fransız Yüzücü Ben Lecomte Büyük Okyanus'u Yüzerek Geçme Denemesine Başladı
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Fransız Yüzücü Ben Lecomte Büyük Okyanus'u Yüzerek Geçme Denemesine Başladı

FRANSIZ YÜZÜCÜ BEN LECOMTE BÜYÜK OKYANUS'U YÜZEREK GEÇME DENEMESİNE BAŞLADI

51 yaşındaki Fransız yüzücü Ben Lecomte, Büyük Okyanus'u yüzerek geçen ilk insan olma amacıyla Japonya'dan yüzmeye başladı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Fransız Yüzücü Ben Lecomte Büyük Okyanus'u Yüzerek Geçme Denemesine Başladı(7/10)3

Fransız yüzücü Ben Lecomte, Japonya'dan başladığı yolculuğuyla Büyük Okyanus'u yüzerek geçen ilk insan olmak istiyor. 51 yaşındaki Lecomte, günde sekiz saat yüzerek altı aydan uzun bir süre içinde ABD'nin batı kıyısına ulaşmayı hedefliyor.

YOLDA BÜYÜK TEHLİKELER BEKLİYOR

Ben Lecomte, yol boyunca köpek balıkları, fırtınalar, denizanası sürüleri ve sıcaklığı aşırı derecede düşen deniz suyu gibi tehlikelerle karşılaşacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYOR

Lecomte rekor denemesiyle iklim değişikliği konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlıyor ve 9 bin kilometrelik güzergah boyunca kendisine bir biliminsanları ekibi de eşlik edecek.

Uzmanlar okyanustaki plastik birikintisini, aşırı egzersizin kalp üzerindeki etkilerini ve Fukuşima Nükleer Santrali faciasının okyanusu nasıl etkilediğini araştıracak.

KENDİNİ HAZIRLADI

ABD'de yaşayan Lecomte her gün açık denizde saatlerce yüzerek rekor denemesine hazırlandı. Ayrıca bazı psikolojik çalışmalarda da bulundu.

Lecomte, AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Psikolojik boyutu fiziksel boyutundan çok daha önemli. Hep pozitif düşündüğünüzden emin olmalısınız. Aklınızı meşgul edecek bir şey yoksa bir kısır döngüye giriyorsunuz ve işte orada sorun başlıyor" dedi.

6 AYDA HAZIRLANDI

Rekor denemesi için yapılan hazırlıklar altı yıl sürdü, ancak Lecomte bu denemeyi çok daha uzun süredir planlıyordu.

"BİR DAHA ASLA"

Lecomte 1998'de Atlantik Okyanusunu 73 günde 6,400 kilometre boyunca yüzerek bunu başaraan ilk insan olmuştu. Lecomte'un Fransa kıyılarına ulaştığındaki ilk sözleri "Bir daha asla" olmuştu ama kısa süre sonra yeni bir rekor denemesinin hazırlıklarını yapmaya başladı.

Lecomte "Fikrimi değiştirmem uzun sürmedi. Üç ya da dört ay sonra bir sonraki maceramı düşünmeye başlamıştım" dedi.

8 SAAT ARALIKSIZ YÜZECEK

Lecomte'ın rekor denemesi boyunca günlük rutini hep aynı kalacak. Sekiz saat boyunca yüzecek ve sonra tekneye çıkacak, yemek yiyecek ve dinlenecek.

Enerji seviyesini yüksek tutmak için günde sekiz bin kalori tüketmesi gerekecek.

Tekne küresel yer belirleme cihazıyla takip edilecek ve rekor denemesi Lecomte'un internet sitesinden izlenebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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