FRANSIZ YILDIZ LEMAR'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Monaco'da gösterdiği performansla adından oldukça sık söz ettiren Thomas Lemar, İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu.
Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun başarılı kanat oyuncusu Thomas Lemar, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile anlaştı.
Fransız spor gazetesi Le'quipe'in haberine göre Monaco ve Atletico Madridli yöneticiler bonservis konusunda uzlaştı, transferin son aşaması imzaya kaldı.
FRANSA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALIYOR
Lemar geçtiğimiz sezon Monaco forması ile oldukça başarılı bir form grafiği sergiledi.
22 yaşındaki yıldız oyuncu çıktığı 38 karşılaşmada 3 gol 10 asistlik performans gösterdi. Başarısını, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın aday kadrosunda yer alarak perçinledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
- Abd Dışişleri'nden Kritik Kuzey Kore Açıklaması: Farklı Ve Eşsiz Bir Teklif Sunacağız
- Ahlak Polisinin Örtünmesi İçin Uyardığı Kadın Çılgına Döndü
- Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi
- Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar