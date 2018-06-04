FRANSIZ OTOMOBİL DEVİ, İRAN'LA İLİŞKİLERİNİ ASKIYA ALDI
Fransız otomobil üreticisi PSA, ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'la olan faaliyetlerini 6 Ağustos'a kadar askıya aldı.
Fransız otomobil üreticisi PSA, ABD yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu ülkedeki faaliyetlerinin 6 Ağustos'a kadar askıya alındığını açıkladı.
DÜNYA ÜNLÜ OTOMOBİL ŞİRKETİ ABD İLE MÜZAKERELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Peugeot ve Citroen gibi otomobil markalarını bünyesinde barındıran PSA grubundan yapılan yazılı açıklamada, bir anlaşmaya varabilme amacıyla ABD yönetimiyle müzakerelerin sürdüğü belirtildi.
PSA, İRAN İLE 2 FARKLI ANLAŞMAYA İMZA ATMIŞTI
Açıklamada, "14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanan nükleer anlaşma (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) ve ardından 16 Ocak 2016'da İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması sonrasında PSA Grubu, 21 Haziran 2016'da İran Khodro ve 6 Ekim 2016'da da Saipa ile ortaklık anlaşması imzalamıştır." ifadesine yer verilerek, bu anlaşmaların ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Fransız yasalarına tamamen uygun olduğu belirtildi.
ABD, 8 MAYIS'TA İRAN'LA YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ
ABD'nin 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilme kararı alması sonucunda "6 Ağustos'a kadar ABD yasalarına uygun olma amacı güdülerek, PSA Grubu'nun bu anlaşmaları askıya alma sürecini başlattığı" belirtilerek, Fransa hükümetinin desteğiyle Grubun, muafiyet elde etmek için ABD yönetimiyle görüşmeleri de sürdürdüğü bildirildi.
PSA, GEÇEN YIL İRAN'DA 444 BİNDEN FAZLA ARAÇ SATTI
Açıklamada, PSA Grubu'nun konu ile ilgili gelişmeleri yakından izlediği ve ilgili ülkelerin yöneticileriyle iletişim içinde olunduğu vurgulandı.
PSA, geçen yıl İran'da 444 binden fazla araç satmış, 2030'a kadar bu rakamları üç katına çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
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