FRANSIZ EKİBİ NİCE, VİEİRA İLE EL SIKIŞTI
Fransız ekibi Nice, Lucien Favre'den boşalan teknik direktörlük görevine Patrick Vieira'yı getirdi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Nice, Lucien Favre'den boşalan teknik direktörlük görevi için Patrick Vieira ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Fransız teknik direktör Vieira ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
EN SON NEW YORK CITY'Yİ ÇALIŞTIRIYORDU
Futbolculuk döneminde Arsenal, Juventus, Inter ve Manchester City'de forma giyen eski Fransız milli oyuncu, son iki yıldır ABD'nin New York City takımının teknik direktörlüğünü yapıyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erdoğan, Muhalefete Sert Sözlerle Yüklendi: Vatan Yansa Ateşinde Isınırlar
- Pkk'nın Sözde Bölge Sorumlusu Zinar Bagog Kod Adlı Zinar Avcı Öldürüldü
- Erdoğan, Darbe Girişiminin Seyrini Değiştiren Ömer Halisdemir'in Mezarını Ziyaret Etti
- Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kandil Açıklaması: Dümdüz Edeceğiz
- Bakan Özhaseki'den Uyarı: Yapı Kayıt Belgesi Alırken Dolandırılmayın
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Dördüncü Hakem, Oyuna Dönmek İsteyen Neymar'ı Formasından Çekti
- Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde Zafer Sebastian Vettel'in Oldu
- Sofiane Feghouli: Galatasaray'da Mutluyum
- Taffarel, Alisson Becker Hakkında Çıkan Transfer Haberlerini Yalanladı
- İlkay Gündoğan: Kendi Taraftarların Tarafından Islıklanmak Çok Zor
DÜNYA HABERLERİ
- Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor
- İsrail'den Şaşırtan Açıklama: Milyonlarca İranlıyı Kuraklıktan Kurtaracağız
- Putin, Suriye'de Terörle Mücadelede Emeği Geçen Ülkeleri Sıraladı! Listede Türkiye'de Var
- Çöpe Atılan Yumurtalardan Binlerce Civciv Çıktı
- Ypg, Esad'ın Müzakere Teklifini Kabul Etti: Askeri Yönetimin Çözüm Olmayacağını Anladık
Bu Haberle İlgili Yorumlar