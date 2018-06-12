FRANSA'YI KORKUTAN SAKATLIK! FORMA GİYEMEYEBİLİR
2018 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan Fransa'da genç yıldız Mbappe, Adil Rami ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. Mbappe ilk maçta forma giyemeyebilir.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Takımı, 20 yıl aranın ardından turnuvada yeniden kupaya uzanmak istiyor. Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı dev organizasyon öncesinde son hazırlıklarını sürdürürken korkutan bir sakatlık yaşandı. PSG forması giyen Kylian Mbappe, antrenmanda Adil Rami'yle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı ve yerde kaldı.
AVUSTRALYA MAÇINDA FORMA GİYEMEME DURUMU VAR
Ayak bileğinden skaatlanan Mbappe birkaç dakika yerde kaldı ve Fransa'nın sağlık heyeti oyuncuya ilk müdahaleyi antrenman sahasında yaptı. Fransa'dan Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Fransa basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun durumu ciddi olabilir. Yetkililerin Mbappe'nin, Avustralya karşısında forma giyemeyeceğinden şüphe ettiği kaydedildi.
GEÇEN SEZON 46 MAÇTA 21 GOL ATTI
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda değişiklik yapması için Dünya Kupası'nın açılış maçından önceki 24 saate kadar zamanı bulunuyor. Fransa'nın yetiştirdiği son dönemdeki en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Mbappe, oynanan son 7 hazırlık maçında 3 gol atmış 4 de asist yapmıştı. PSG ile harika bir sezon geçiren 19 yaşındaki yıldız, geçen sezon 46 maçta 21 gol atıp 16 da asist yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
- Abd Dışişleri'nden Kritik Kuzey Kore Açıklaması: Farklı Ve Eşsiz Bir Teklif Sunacağız
- Ahlak Polisinin Örtünmesi İçin Uyardığı Kadın Çılgına Döndü
- Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi
- Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar