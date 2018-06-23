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Fransa'da Pole Pozisyonu Hamilton'ın

FRANSA'DA POLE POZİSYONU HAMİLTON'IN

Formula 1 Dünya Şampiyonasında sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Tarih : 23 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Fransa'da Pole Pozisyonu Hamilton'ın(10/10)6

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

YARIŞI 1.30.029 ZAMANLAMASIYLA TAMAMLADI

Pilotlar klasmanında liderlik mücadelesi veren Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, 1.30.029'luk zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas 1.30.147 ile ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.30.400 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

SIRALAMA TURUNDA ALINAN SONUÇLAR

Lewis Hamilton (Mercedes) 1.30.029Valtteri Bottas (Mercedes) 1.30.147Sebastian Vettel (Ferrari) 1.30.400Max Verstappen (Red Bull) 1.30.705Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.30.895Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.31.057Carlos Sainz (Renault) 1.32.126 Charles Leclerc (Sauber Ferrari) 1.32.635Kevin Magnussen (Haas Ferrari) 1.32.930Romain Grosjean (Haas Ferrari) 1.31.472 (Q2)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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