Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 3. gününde Fransa, Avustralya'yı 2-1 ile geçerken karşılaşmaya VAR ve gol çizgisi teknolojisi damga vurdu.

Fransızlar ilk golü video asistan hakem yardımıyla verilen penaltıdan bulurken ikinci gol de gol çizgisi teknolojisi sayesinde geldi. Fransız futbolcu Pogba'nın ceza sahasının hemen içerisinden çektiği şut, rakibine çarparak kaleye gitti ve üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

HAKEM KOŞMADI AMA TEKNOLOJİ GOLÜ VERDİ

Yan hakemin orta çizgiye koşmamasına rağmen gol çizgisi teknolojisi sayesinde orta hakemin koluna giden uyarı sistemi ile gol kararı verildi.

Bu sonuçla Fransa Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken Avustralya ise sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Kaynak: haberinburada