FİNALDEKİ SON SANİYE HATASI LEBRON'U ÇILDIRTTI
NBA final serisi ilk maçının son saniyelerinde Cleveland forması giyen JR Smith, takımının önde olduğunu düşünerek aldığı hücum ribaundunu kullanmadı, uzatmaya giden maçı Cleveland kaybetti.
NBA 2017-18 sezonu final serisi ilk maçında Golden State Warriors'a 124-114 yenilen Cleveland Cavaliers'ta Jr Smith'in son saniyede yaptığı tarihi hata maça damga vurdu.
Zorlu deplasmanda başa baş bir maç çıkartan Cleveland Cavaliers, karşılaşmanın bitimine 4.7 saniye kala 107-106 geride girdi. George Hill ile serbest atış kazanan Cavaliers, ilk atışın sayı olmasıyla 107-107'lik beraberliği sağladı.
SON TOP ÇILDIRTTI
Son topun kaçmasıyla birlikte JR Smith, aldığı hücum ribaundunu takımının önde olduğunu düşünerek potaya atmayınca maç bitti, uzatmaya giden karşılaşmayı Cleveland kaybetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Antalya'da Ameliyat Olan Genç Kızın Midesinden 1,5 Kilo Saç Çıktı
- Keşmir'de Zırhlı Araç Göstericilerin Üzerine Daldı: 3 Yaralı!
- Kefen Giyip Eylem Yapan İşçiler, Canlı Gömülme Talebinde Bulundu
- Haziran'ın İlk Gününde Sürpriz! 20 Dakika Yağdı, Her Yer Beyaza Büründü
- Son Dakika! Bddk'dan Sert Açıklama: Algı Operasyonları Her Daim Boşa Çıkarıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
- Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
- Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
- Uganda'da Sosyal Medyaya Dedikodu Vergisi Geldi
- Yolcuları Kusturacak Kadar Kokan Yolcu Yüzünden Uçak Acil İniş Yaptı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar