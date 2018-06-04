FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANI DUTERTE GÖÇMEN İŞÇİYİ DUDAĞINDAN ÖPTÜ
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin canlı yayında, yurt dışında çalışan Filipinli işçi kadını dudağından öpmesi tepkilere neden oldu.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Kore'de bir etkinlikte, çoğunluğu Filipinli işçilerden oluşan kalabalığa hitap etti. Duterte sahneye çağırdığı iki Filipinli kadından birini kendisini dudağından öpmeye ikna etti.
"KADIN DÜŞMANI DEVLET BAŞKANININ TİKSİNDİRİCİ NUMARALARI"
Filipinler kadın hakları örgütü Gabriela tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin davranışı, "Kadın düşmanı bir devlet başkanının tiksindirici numaraları" olarak nitelendirildi.
'MAÇO' TAVIRLAR SERGİLEMEKLE ELEŞTİRİLDİ
Örgüt, Duterte'yi yargısız infazlar, vergi reformları ve yolsuzluklar nedeniyle hızla düşen popülaritesini gizlemek amacıyla sürekli "maço" tavırlar sergilemekle eleştirdi.
SOSYAL MEDYADA "İSTİSMAR" OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Duterte'nin, Filipinli kadını toplum önünde öpmesine sosyal medyada da tepkiler geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Duterte'nin hareketini "istismar" olarak nitelerken, bazıları da devlet başkanının otoritesini kullanarak yoksul bir kızı zorla ikna etmek için kullandığını yazdı.
Kaynak: haberinburada
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