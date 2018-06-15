Mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş'ta gözler elden çıkarılacak oyunculara çevrilirken listenin en başında yer alan Alvaro Negredo için seferberlik ilan edildi.

FİKRET ORMAN TRANSFERLE BİZZAT KENDİSİ İLGİLENİYOR

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Sezon başında 2 milyon 500 bin euroya Valencia'dan transfer edilen ve yıllık da yaklaşık 4,5 milyon euro kazanan İspanyol forvet için başkan Fikret Orman'ın bizzat kendisinin takım arama kararı verdiği öğrenildi.

Bu doğrultuda İspanya'ya çıkarma yapan Orman'ın burada bazı menajerler ve kulüp yetkilileri ile bir araya geleceği kaydedildi. Negredo'nun da futbol hayatına ülkesinde devam etme isteği nedeniyle bazı La Liga ekiplerinin temsilcileri ile masaya oturacak olan Fikret Orman, istediği teklifi alması halinde transfer için düğmeye basacak.

BAŞKANIN İNANCI TAM

Başkan Fikret Orman, İspanya'da aradığını bulamazsa dümeni önce İngiltere'ye kıracak. Burada da iyi ilişkiler içinde olduğu bazı kulüp yöneticilerine Negredo'yu önerecek olan Siyah-Beyazlı kulübün başkanının son durağı ise Almanya olacak.

En kötü ihtimalle İspanyol golcünün maliyetinden kurtulmanın planlarını yapan Orman'ın, bu Avrupa turundan bir hayli umutlu olduğu ve Alvaro Negredo'yu elden çıkaracağını düşündüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada