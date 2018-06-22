Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ilk kez fotoğraf paylaşırken, Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk da Yüksekdağ'ın yanında yer aldı.



"Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, paylaştığı fotoğraflarla HDP seçmenlerine seslendi.



























Kaynak: haberinburada



