FIFA, SUUDİ ARABİSTANLI HAKEM AL-MİRDASİ'Yİ DÜNYA KUPASINDAN ÇIKARDI
FIFA, şike teşebbüsü nedeniyle ömür boyu men cezası alan Suudi Arabistanlı hakem Al-Mirdasi'ye Rusya'daki Dünya Kupasında görev verilmemesini kararlaştırdı.
FIFA, Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi'yi Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak hakem listesinden çıkardı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, şike teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan hakem Al-Mirdasi'nin Dünya Kupası listesinden de çıkarılması için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan başvurunun kabul edildiği bildirildi.
KONFEDERASYON KUPASINDA GÖREV YAPMIŞTI
32 yaşındaki Al-Mirdasi'nin yerine başka bir ismin davet edilmeyeceği, yardımcı hakemlerin yerine ise Birleşik Arap Emirlikleri ile Japonya'dan iki hakemin Rusya'da görevlendirileceği kaydedildi.
FIFA kokartını 2011'de alan ve ülkesinin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı hakemler arasında gösterilen Al-Mirdasi, geçen yıl FIFA Konfederasyonlar Kupasında da görev yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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