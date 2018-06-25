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Fıfa, Arnavut Kartalı Sevinci Nedeniyle Shaqiri Ve Xhaka'ya 7 Bin 500 Pound Para Cezası Verdi
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FIFA, Arnavut Kartalı Sevinci Nedeniyle Shaqiri ve Xhaka'ya 7 Bin 500 Pound Para Cezası Verdi

FIFA, ARNAVUT KARTALI SEVİNCİ NEDENİYLE SHAQİRİ VE XHAKA'YA 7 BİN 500 POUND PARA CEZASI VERDİ

FIFA, Dünya Kupası E grubunda oynanan Sırbistan İsviçre maçında gol sevincini "Arnavut Kartalı" yaparak kutlayan Shaqiri ve Xhaka'ya 7 bin 500 pound pasa cezası verdi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Fıfa, Arnavut Kartalı Sevinci Nedeniyle Shaqiri Ve Xhaka'ya 7 Bin 500 Pound Para Cezası Verdi(10/10)6

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası E grubu maçında Sırbistan'ı 2-1 mağlup eden İsviçre'de golleri atan Arnavut asıllı oyuncular Shaqiri ve Xhaka'nin yaptığı 'Arnavut Kartalı' sevinci için karar verildi

Dünya Kupası gündemine oturan sevinçlerin ardından FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Shaqiri ve Xhaka'ya oyuncu başı 7.500 Pound para cezası verildi. Çok konuşulan hareket sonrası men cezası alabilecekleri de konuşulan ikili Kosta Rika maçında sahada olacak.

GOL SEVİNÇLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Sırbistan-İsviçre maçında, aslen Kosova Arnavutu olan rakip takımdaki Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin gol sevinçlerine tepki göstermişti.

Xhaka ve Shaqiri'nin yaptıkları hareketin, "sportif ve siyasi açıdan doğru olmadığını" belirten Sırplar, FSS'nin maçtan önce de FIFA'dan Shaqiri'nin, üzerinde Kosova bayrağı bulunan kramponlarını değiştirmesini talep ettiğini ancak FIFA'nın bu talebi, oyuncuya ulaştırmayı reddettiğini aktarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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