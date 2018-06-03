FETÖ'nün tutuklu veya firar örgüt üyelerinin ailelerine para aktardığı, örgütün teknik takibe takılmamak için üçüncü kişiler üzerine hesaplar açarak paraları transfer yaptığı ortaya çıktı. Karmaşık işlem taktiği ile yaptığı usulsüzlüğü saklamaya çalışan FETÖ'nün söz konusu paraları deniz aşırı ülkelerden, yurt dışında kurduğu şirketlerden gurbetçi FETÖ'cüler ve yabancı şirketler aracılığıyla Türkiye'ye soktuğu üzerinde duruluyor. Emniyet birimleri, 81 ilde yardım organizasyonunu yöneten FETÖ kuryelerinin peşine düştü.

AİLELERE MESAJ GÖNDERMİŞLER

FETÖ'nün illerdeki tutuklu veya firari örgüt üyelerinin ailelerine para yardımı yaptığı, böylece ailelere 'biz yanınızdayız' mesajı vererek organize olmaya çalıştıkları belirlendi. Örgüt üyeleri ile aileler arasında para transferlerinin büyük bir kısmının banka hesapları üzerinden yapıldığı tespit edildi. FETÖ'nün işi karmaşık hale getirerek takibe takılmamak için yardım paralarını 3-4 hesaba gönderdikten sonra üçüncü kişiler üzerinden transfer edildiği ortaya çıkarıldı. Bazı ailelere ise elden zarfla yardım yapıldığı tespit edildi. Genellikle 5 biner TL zarflarla yardımların FETÖ'cü ailelere ulaştırıldığı öğrenildi. Hesaptan ya da elden verilen yardımların ailenin büyüklüğüne ve ekonomik durumuna göre para miktarlarının belirlendiği tespit edildi.

ABLA-ABİLER TARAFINDAN PARA TRANSFERİ

FETÖ, yardım paralarının 500 eurosunu doğrudan tutuklanan örgüt üyeleri için verirken, geri kalan miktarda aile fertlerinin ihtiyaçları için veriliyor. Bu paraların düzenli bir şekilde muhataplarına ulaştığı öğrenildi. FETÖ yardım yapacağı örgüt üyesi yerine anne, baba, kardeş gibi aile fertleri üzerinden harekat ettiği, gönderilen paranın örgüt üyesine ulaştırılıp ulaştırılmadığının ise örgütün deşifre olmamış abla-abileri tarafından denetlendiği belirlendi. FETÖ'nün yardım organizasyonunun tutuklu/firari örgüt mensuplarının FETÖ içinde faaliyet yürüttüğü ünite mensuplarınca sürdürüldüğü saptandı.

YURT DIŞINDA ŞİRKET KURMUŞLAR

Güvenlik ve istihbarat birimleri, FETÖ'nün yurt dışında kurduğu şirket ve işletmelerin gelirlerinin bir kısmını yurt dışında yaşayan gurbetçi örgüt üyeleri ve yabancı şirketler vasıtasıyla Türkiye'ye getirip bu finansı temin ettiği üzerinde duruyor. Bu yardımları yapabilmek için diğer örgüt mensuplarından para topladıkları da tespit edildi. Eski Bank Asya yöneticilerinin bu yardım organizasyonu yönettiği, örgütün büyük miktardaki paraları deniz yolu ile ülkeye sokabileceği değerlendiriliyor.

KURYELERDEN 5 BİN TL ÇIKTI

Emniyet, FETÖ'nün para kuryelerini, örgüte finans sağlamaya çalışan kişi ve iş yerlerini takibe aldı. İlk dalga operasyon Ankara merkezli Gaziantep, Erzurum, Denizli, Afyon ve Antalya'da gerçekleştirildi. Önceki gün Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda 21 FETÖ kuryesi gözaltına alındı. Yakalanan kuryelerde çok miktarda 5'er bin TL'lik hazırlanmış yardım zarfları, 1 milyona yakın para, sahte kimlik ve çok sayıda işlem yapıldığını gösteren banka dekontları ele geçirildi. Örgüte finans sağladığı değerlendirilen iki iş yerinde ise arama yapıldı. 81 ilde örgüte el altından finans sağlayan kuryelere seri operasyonların başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada