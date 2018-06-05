Sağlık Bakanlığı Hastanedeki Fuhuş Skandalına El Koydu: 4 Kişi İşten Atıldı
Bir Cemaat Daha Oyunun Rengini Belli Etti
Son Ankette Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bıçak Sırtında! Erdoğan Kıl Payı Kazanıyor
Uyuşturucuya Özendirme Suçunda Yargılanan Şarkıcı Ezhel'in, 10 Yıl Hapsi İstendi
Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
Trabzon'da Türk Bayrağını Alıp Yere Atan Şahıs, Her Yerde Aranıyor
Ovit Tüneli'nin Açılış Tarihi Belli Oldu
Çocuk Parkında Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuğu Pitbull'un Dişlerinden Zor Kurtardılar
Son Dakika! Çavuşoğlu: Ypg Münbiç'ten Çekilecek, Yerel Halk Bölgesine Dönecek
Fetö'cüleri Serbest Bırakan Yunanistan Türkiye'ye Meydan Okudu: Bizimle Oyun Oynayamazsınız
Emlak Alım Satım Komisyonlarına Sınır Getirildi!
Türkiye'nin En Değerli Markası Thy Oldu
Fransız Yüzücü Ben Lecomte Büyük Okyanus'u Yüzerek Geçme Denemesine Başladı
Demirtaş, Cezaevinde Sosyal Medya Üzerinden Basın Toplantısı Düzenleyecek
Fenerbahçe'de Duygusal Anlar, Kulübe Gelip Odasını Boşalttı
Çeyrek Altın 314 Lira, Cumhuriyet Bin 279 Lira
Vıp Araç Kullanan Sosyetenin Araçları Uber Zannedilerek Sık Sık Polis Çevirmesine Takılıyor
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Günde 100 Bin Hastaya Hizmet Verecek
Tesla Hissedarları Elon Musk Ve Kardeşini Görevden Almayı Oylayacak
Bbp De Bahçeli'nin Önerisinin Üstünü Neden Çizdi ?

FETÖ'cüleri Serbest Bırakan Yunanistan Türkiye'ye Meydan Okudu: Bizimle Oyun Oynayamazsınız

FETÖ'CÜLERİ SERBEST BIRAKAN YUNANİSTAN TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUDU: BİZİMLE OYUN OYNAYAMAZSINIZ

Darbeci askeri serbest bırakan Yunanistan'dan küstah bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Kotizas "Türkiye bizimle oyun oynayamaz. Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Fetö'cüleri Serbest Bırakan Yunanistan Türkiye'ye Meydan Okudu: Bizimle Oyun Oynayamazsınız(9/10)5

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan'da serbest kalan sekiz darbeci Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Türk askeri konusunda yaptığı açıklamalara cevap verdi. Kotzias, "Türkiye bizimle böyle bir oyun oynayamaz" ifadelerini kullandı.

DEVLET TELEVİZYONUNA KONUŞTU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan'da serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi hakkındaki açıklamalarına Yunan devlet televizyonundan cevap verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte Yunan bakan, "Bu tür yersiz açıklamalar iç siyasete bakarak dış politika uygulayanlar içindir. Yunan başbakanının tek yapması gereken şey adaletin işlemesini sağlamaktır. Maalesef Türkiye'deki siyasetçilerin bir kısmı siyaset ile adalet arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanmaktalar" dedi.

"TÜRKİYE'DEN KORKMUYORUZ"

Kotzias, Bekir Bozdağ'ın, "Ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir" ifadelerine karşılık, "Türkiye bizim oyun oynanacak bir ülke olmadığımızı bilmektedir. Hükümet sözcüsü görüşlerini kabul edilemez bir üslupla seçim öncesi ülke atmosferinin etkisinde ifade etmiştir.Türkiye'den korkmuyoruz." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Cüleri  Serbest  Bırakan  Yunanistan  Türkiye  Ye  Meydan  Okudu  Bizimle  Oyun  
Oynayamazsınız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER