FETÖ'CÜLERİ SERBEST BIRAKAN YUNANİSTAN TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUDU: BİZİMLE OYUN OYNAYAMAZSINIZ
Darbeci askeri serbest bırakan Yunanistan'dan küstah bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Kotizas "Türkiye bizimle oyun oynayamaz. Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan'da serbest kalan sekiz darbeci Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Türk askeri konusunda yaptığı açıklamalara cevap verdi. Kotzias, "Türkiye bizimle böyle bir oyun oynayamaz" ifadelerini kullandı.
DEVLET TELEVİZYONUNA KONUŞTU
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan'da serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi hakkındaki açıklamalarına Yunan devlet televizyonundan cevap verdi.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias.
Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte Yunan bakan, "Bu tür yersiz açıklamalar iç siyasete bakarak dış politika uygulayanlar içindir. Yunan başbakanının tek yapması gereken şey adaletin işlemesini sağlamaktır. Maalesef Türkiye'deki siyasetçilerin bir kısmı siyaset ile adalet arasındaki ilişkiyi anlamakta zorlanmaktalar" dedi.
"TÜRKİYE'DEN KORKMUYORUZ"
Kotzias, Bekir Bozdağ'ın, "Ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir" ifadelerine karşılık, "Türkiye bizim oyun oynanacak bir ülke olmadığımızı bilmektedir. Hükümet sözcüsü görüşlerini kabul edilemez bir üslupla seçim öncesi ülke atmosferinin etkisinde ifade etmiştir.Türkiye'den korkmuyoruz." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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