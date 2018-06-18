Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, basketbolcu Enes Kanter'i evlatlıktan reddeden Mehmet Kanter için "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsini istedi.

Amerikan basketbol Ligi NBA'da oynayan Enes Kanter, FETÖ'yü destekleyen açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de oğlu Enes Kanter'i bu tutumu sebebiyle evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. Tekirdağ'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Mehmet Kanter'in de FETÖ irtibatı tespit edilince, Kanter gözaltına alındı.

127 AYRI İRTİBAT, 11 İFADE

Hakkındaki soruşturma neticesinde iddianame hazırlandı ve dava açıldı. İddianamede Kanter'in FETÖ üyeliğine delil olarak belirtilen unsurlar da yer aldı. Buna göre Kanter'in FETÖ üyesi olduğu belirlenen 127 kişiyle telefon irtibatı tespit edildi. İddianamede bunlardan 54 tanesinin de Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi.

İddianamede ayrıca Kanter'in FETÖ irtibatlarına dair 11 ayrı kişinin ifadesi de yer aldı. İfadelerde Kanter'in FETÖ'nün sohbet gruplarına dahil olduğu, çalıştığı üniversitenin Etik Kurulu'nda görev aldığı ve bu kurulun da FETÖ mensubu akademisyenlerin önünün açılmasında etkin olduğu suçlamaları yer alıyor.

Kaynak: haberinburada