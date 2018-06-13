FETÖ'CÜ ADİL ÖKSÜZ'ÜN NEREDE GİZLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edildi. Anadolu Ajansı'na ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi. Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden AA muhabirleri, firari Öksüz'ün izini sürdü.
APARTMANIN DIŞARIDAN GÖRÜLMEYECEK CEPHESİNDE KALIYOR
Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu görüldü.
Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi gören ve dışardan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkati çekiyor.
AA'nın görüntülediği ve zilini çaldığı dairede kimsenin kapı açmaması dikkati çekerken, apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi.
ÖKSÜZ'Ü SAKLAYAN KİLİT İSİM FETÖ'NÜN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN
AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Öksüz'ü saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A.
Berlin'de birçok gayrı menkulu bulunan Ali A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize etti.
Öksüz'ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor.
GÖRGÜ TANIKLARI DA DOĞRULUYOR
Ali A'nın, S. Yaşar'a ait hücre evde birçok FETÖ elebaşını sakladığı, görgü tanıklarının ifadelerine de yansıyor.
Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.
Ali A., Türkiye'den kaçan birçok orta ve üst düzey FETÖ elebaşının farklı evlerde barınmalarına da aracılık ederken, örgütün Polonya ve Kırgızistan yapılanmasıyla bağlantısını sürdürüyor.
Türkiye'den kaçışlarda önce eski Doğu Bloku ülkelerine giden ve hemen sonra Berlin'e geçen FETÖ üyeleri, bu kenti adeta ilk toplanma merkezi olarak kullandı.
FETÖ'NÜN ALMANYA YAPILANMASI
Avrupa'daki en büyük yapılanmasını Almanya'da kuran FETÖ'nün burada çok sayıda dernek, şirket ve internet sitesi bulunuyor.
Birçok FETÖ'cü işadamının özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, başkent Berlin başta olmak üzere pek çok yerde işyeri isimlerini değiştirdiği biliniyor.
FETÖ'nün Almanya yapılanması, okullarına öğrenci bulmakta zorlanması nedeniyle de mali darboğaza girdi. Bunun üzerine FETÖ elebaşları çareyi bazı okul binalarını satmakta, bazılarını ise Suriye'den gelen sığınmacılar için belediyelere kiralamakta buldu.
Almanya'daki FETÖ yapılanması elindeki tüm imkanları halihazırda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen FETÖ'cülere destek olmak için seferber ediyor.
15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 4 binden fazla FETÖ'cünün, Almanya'daki örgüt üyeleri tarafından korunduğu, kendilerine kalacak yer temin edildiği, oturum ve iltica talepleri konularında destek sağlandığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Attığı Feryatla Türkiye'yi Ağlatan Suriyeli Çocuk Artık Görebiliyor!
- Chp'li Vekil Erdoğan İçin Oy İstedi, Sosyal Medya Yıkıldı!
- Başbakan Yıldırım, Önlüğü Takıp Pide Yaptı
- Singapur'daki Görüşmenin Ardından Donald Trump Ve Kim Jong-Un Beyaz Saray'da Görüşecek
- Türkiye Karşıtı Skandal Tasarı Abd Kongresi'nde: Yaptırım İstiyorlar!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
- Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
- İran'dan Kuzey Kore'ye Uyarı: Kiminle Görüşüyorsun?
- Kanadına Verici Taktıkları Leyleğe 12 Bin Liralık Fatura Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar