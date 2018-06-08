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FETÖ ÇATI DAVASINDA 4 İSME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ


FETÖ Çatı Davasında 4 İsme Müebbet Hapis Cezası Verildi
Tarih : 08 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Fetö Çatı Davasında 4 İsme Müebbet Hapis Cezası Verildi(10/10)6

Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

ESKİ SAMANYOLU GRUBU BAŞKANI KARACA'NIN DA ARALARINDA OLDUĞU 4 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI

15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan 75 sanıklı FETÖ çatı davasında kararını açıklayan mahkeme, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da arasında bulunduğu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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