Ak Parti Mitingine Katılan Çillerin Seçim Tahmini!
İstanbul'un Göbeğinde 15 Yaşındaki Çocuk Cesedi Bulundu
2 Günde, Hava Harekatında 26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Taksim'de Saldırgan, Güpegündüz Evsiz Adamı Darp Edip Soydu
Yer: Tokat! İnanılması Güç Doğa Olayı Anbean Kaydedildi
Rus Öğrenciden İlginç Protesto! Metroda Eteğini Kaldırıp İsyan Etti
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Takımda Tutacak
Dolarda Yüksek Seyir Devam Ediyor! İşte İlk Rakamlar
Abd'de Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Tasarı Senato'dan Geçti
Canlı Yayında, Geçmişte Erdoğan'a Yönelttiği Ağır Eleştiriler Soruldu
Ayakları Büyük Diye İngiltere'de Ehliyet Alamayan Türk Mühendis Öldü
Ferdi Tayfur'dan Kötü Haber! Ömrü Boyunca Makineye Bağlanacak
Trabzonspor, Yeni Transferini Şehre Getirdi
Tsk'da 'mahrem İmam' Olan Üst Rütbeli 124 Kişi İçin Gözaltı Kararı!
Siirt'te Askeri Araca Hain Saldırı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Merve Boluğur Ve Hakan Sabancı Aşkı Belgelendi! İşte İlk Fotoğraflar
Kandil'de Sıcak Anlar! Tsk Derin-Derin Vuruyor
Erdoğan 3. Santral İçin Görüşmelerin Başladığını Duyurdu
Yerli Ve Milli Not Dönemi Başlıyor!
4 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Baba Arkadaşlarıyla Alkol Alırken Selfie Çekmiş

Ferdi Tayfur'dan kötü haber! Ömrü boyunca makineye bağlanacak

FERDİ TAYFUR'DAN KÖTÜ HABER! ÖMRÜ BOYUNCA MAKİNEYE BAĞLANACAK

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Sanatçı ömrü boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanarak tedavi olacak.

Tarih : 19 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Ferdi Tayfur'dan Kötü Haber! Ömrü Boyunca Makineye Bağlanacak(5/10)1

Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre, arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Tayfur, hayatı boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı iddia ediliyor. İstanbul ve Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören sanatçının bakımını, şimdilik yardımcıları yapıyor.

DAVAYI KAZANMASI MORALİNİ YERİNE GETİRDİ

Sağlık sorunlarıyla yüzleşen Tayfur'a en büyük motivasyon, geçtiğimiz yıllarda kaybettiği villa davasının kendi lehine sonuçlanması oldu. Şarkıcının Marmaris'teki arazisi üzerine yaptırmak istediği villalarda sorun çıkmış; Tayfur müteahhit ve taşeron firmayla davalık olmuştu. Davaların lehine sonuçlanması, zor günler geçiren Tayfur'a büyük motivasyon olmuş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ferdi  Tayfur  Dan  Kötü  Haber  Ömrü  Boyunca  Makineye  Bağlanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER