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Fenerbahçe'ye Güneş Doğdu! Yeni Başkan Ali Koç
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Fenerbahçe'ye Güneş Doğdu! Yeni Başkan Ali Koç

FENERBAHÇE'YE GÜNEŞ DOĞDU! YENİ BAŞKAN ALİ KOÇ

Fenerbahçe'nin bugün yapılan kongresinde resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç, başkan seçildi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Güneş Doğdu! Yeni Başkan Ali Koç(10/10)6

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi tamamlandı ve oy sayım işlemine başlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu. Ali Koç, kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.

AZİZ YILDIRIM STADI TERK ETTİ

Aziz Yıldırım ilk sonuçların ardından stadı terk etti.

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 38 sandığın sonucunun belli olduğu zaman tek seferde sonucu açıklayacağını duyurdu.

Gelişmeleri canlı takip ediyoruz...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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