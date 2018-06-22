Fenerbahçe hocasına kavuşuyor... Sarı-Lacivertliler'in menaceriyle İstanbul'da bir görüşme yaptığı ve el sıkıştığı Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu için, kulübü PSV Eindhoven'ın bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

3 YILLIK ANLAŞTILAR

Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe 47 yaşındaki hoca ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

"BAŞARIYA ODAKLI BİR TEKNİK ADAM"

Bir dönem Kasımpaşa forması giyen Hollanda doğumlu kaleci Khalid Sinouh, Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Cocu'yu değerlendirdi. Radyospor'a konuşan Sinouh, "Türk futbolu son derece zor ve özellikle Fenerbahçe'den bahsediyorsak daha da zor. Baskı unsuru yüksek. Cocu, Hollanda'ya göre defansif özellikleri olan bir teknik adam. Cocu için zor olacak. Bir maç kazanamayınca tepkiler olurken, kazanınca da abartılacak. Tecrübeli bir hoca. Yeniden yapılandırma konusunda da başarılı bir isim. Başarıya odaklı bir teknik adam" ifadelerini kullandı.

PHILLIP COCU NELER KAZANDI?

TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÖNEMİ

3 Eredivise şampiyonluğu

1 Hollanda Kupası

2 Hollanda Süper Kupası

FUTBOLCULUK DÖNEMİ

1 UEFA Süper Kupa

1 La Liga şampiyonluğu

4 Eredivisie şampiyonluğu

2 Hollanda Kupası

2 Hollanda Süper Kupası

Kaynak: haberinburada