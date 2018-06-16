FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ SONRASI HOLLANDA EKİBİ HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe'nin Phillip Cocu'ya teklifinin ardından Hollanda ekibi PSV, yeni hoca bulmak için arayışa girdi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için ismi geçen Philip Cocu konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda basınında yer alan özel haberlerde, PSV'nin şimdiden yeni teknik direktör adayını belirlediği kaydedildi.
Cocu-Fenerbahçe arasında görüşmelerin ilerlediği bu nedenle de son Hollanda şampiyonu PSV'nin yeni hoca adayı için çalıştığı aktarıldı.
HEDEFTE VAN BOMMEL VAR
PSV'nin Van Bommel'i teknik direktörlük koltuğuna düşündüğü Van Marwjik'ın da direktör olarak çalışmaya başlayacağı öne sürüldü.
Bu haberlerin yanında PSV'nin Cocu ile yolları ayırmaya hazır olduğu, Fenerbahçe'den gelen iyi teklif nedeniyle böyle bir durumun yaşandığı vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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