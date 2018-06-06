Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan ayrılan ve Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen başarılı Teknik Direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal ile anlaştı.

Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'dan ayrılan Teknik Direktör Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu. Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekizli çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

63 yaşındaki teknik adam daha öncede Portekiz takımları Vitoria Guimaraes, Braga ve Benfica takımlarında görev almıştı.

Kaynak: haberinburada